Жительница Приморья пойдет под суд за ложные показания

Жительница Приморья пойдет под суд за заведомо ложные показания.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, жительница Михайловского района стала свидетельницей того, как ее бывший сожитель избил человека.

Женщина решила помочь «бойцу» избежать наказания — ему грозила уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью гражданину (ч. 2 ст. 111 УК РФ) — и в показаниях рассказала о непричастности злоумышленника к содеянному.

При этом, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, она изменила свои первоначальные показания, изобличавшие нападавшего.

Между тем, виновность ее бывшего сожителя была подтверждена, и суд постановил в отношении него обвинительный приговор, а к показаниям свидетельницы отнесся критически, расценив их как ложные.

В настоящее время уголовное дело о лжесвидетельствовании направлены прокурором в суд для рассмотрения по существу. Фигурантка свою вину в предъявленном обвинении признала полностью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]