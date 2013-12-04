Жительница Приморья пойдет под суд за ложные показания
Жительница Приморья пойдет под суд за заведомо ложные показания.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, жительница Михайловского района стала свидетельницей того, как ее бывший сожитель избил человека.
Женщина решила помочь «бойцу» избежать наказания — ему грозила уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью гражданину (ч. 2 ст. 111 УК РФ) — и в показаниях рассказала о непричастности злоумышленника к содеянному.
При этом, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, она изменила свои первоначальные показания, изобличавшие нападавшего.
Между тем, виновность ее бывшего сожителя была подтверждена, и суд постановил в отношении него обвинительный приговор, а к показаниям свидетельницы отнесся критически, расценив их как ложные.
В настоящее время уголовное дело о лжесвидетельствовании направлены прокурором в суд для рассмотрения по существу. Фигурантка свою вину в предъявленном обвинении признала полностью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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