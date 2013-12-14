Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:37
  0

В Приморье 25 человек лишились жилья в результате пожара

В Приморье 25 человек лишились жилья в результате пожара

Жильцы 10 квартир, полностью выгоревших в результате пожара, в Артеме не смогут вернуться домой в ближайшие дни.

Больше всего от огня пострадало жилье на верхних этажах многоэтажки. Власти развернули пункт временного размещения. Однако пока туда никто не обращался, пострадавшие разместились у знакомых и близких.

Ночлег организовали на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса. Людей при необходимости обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием.

Напомним, минувшей ночью крупный пожар в Артеме уничтожил верхние этажи жилого дома. 10 квартир и мансарда выгорели полностью. Тушению огня мешал сильный ветер. Площадь пожара около 500 квадратов. На место оперативно выехала бригада огнеборцев. Спасателям эвакуировали почти 200 человек.

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря