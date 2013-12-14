В Приморье 25 человек лишились жилья в результате пожара

Жильцы 10 квартир, полностью выгоревших в результате пожара, в Артеме не смогут вернуться домой в ближайшие дни.

Больше всего от огня пострадало жилье на верхних этажах многоэтажки. Власти развернули пункт временного размещения. Однако пока туда никто не обращался, пострадавшие разместились у знакомых и близких.

Ночлег организовали на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса. Людей при необходимости обеспечат всем необходимым, в том числе горячим питанием.

Напомним, минувшей ночью крупный пожар в Артеме уничтожил верхние этажи жилого дома. 10 квартир и мансарда выгорели полностью. Тушению огня мешал сильный ветер. Площадь пожара около 500 квадратов. На место оперативно выехала бригада огнеборцев. Спасателям эвакуировали почти 200 человек.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]