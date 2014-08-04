Владивостокская ТЭЦ-2 несет максимальную нагрузку этой зимой
В эти дни Владивостокская ТЭЦ-2 несет максимальную нагрузку. В связи с аномально холодной зимой выработка тепловой и электрической энергии за последние два месяца уже на 20% выше запланированного, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».
Сейчас на станции задействовано практически все основное оборудование. В плановом режиме ведется пополнение запасов топлива.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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