Прямое авиасообщение между Владивостоком и вьетнамским курортом Нячанг планируется открыть текущим летом
Текущим летом планируется открыть прямое авиасообщение между Владивостоком и курортом Нячанг (Вьетнам), сообщил генеральный консул Вьетнама Хуинь Минь Тинь на встрече с главой города Виталием Веркеенко.
Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока, в ходе рабочей встречи В.Веркеенко и Хуинь Минь Тинь выразили единое мнение, что новый статус Владивостока в качестве свободного порта, а также федеральный закон о территориях опережающего развития (ТОР) дают новый импульс для развития разностороннего сотрудничества и привлечения инвестиций.
Ранее сообщалось, что вьетнамская авиакомпания VietJet Air намерена выйти на российский рынок, открыв в первой половине 2018 года авиарейс Владивосток - Нячанг.
VietJet Air - первая частная авиакомпания Вьетнама, создана в 2007 году. Позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине. В настоящее время авиапарк компании насчитывает 45 аэробусов для международных перевозок и 50 единиц техники для внутренних линий. Авиакомпания осуществляет в полеты в Китай, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Малайзию, Мьянму.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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