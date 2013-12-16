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В порту Находка планируется построить вагоноремонтное депо и запустить рефпоезда

В порту Находка планируется построить вагоноремонтное депо и запустить рефпоезда

Фото: Фотоэнциклопедия железнодорожного транспорта

Проект развития АО "Находкинский морской рыбный порт" предусматривает строительство вагоноремонтного депо и запуск рефпоездов на Москву.

Согласно презентации проекта, размещенной на сайте "Дальневосточной транспортной группы" (ДВТГ, Хабаровск), в рамках модернизации порта планируется привлечение 3,2 млрд рублей на 10 лет по ставке 3% годовых.

В том числе 2,981 млрд рублей планируется направить на реконструкцию и модернизацию непосредственно порта, 156 млн рублей - на реконструкция железнодорожного фронта для оказания услуг по отстою вагонов, 67 млн рублей - на организацию вагоноремонтного депо для проведения текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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