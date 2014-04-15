Теплоснабжение в пострадавшем от пожара доме в Приморье планируют восстановить к ночи
Специалисты планируют восстановить систему теплоснабжения жилого дома в городе Артем Приморского края, где во вторник утром произошел крупный пожар, к 22.00. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось, что из загоревшегося дома спасатели эвакуировали около 45 жильцов, часть жильцов самостоятельно покинула здание. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила около 500 кв. м. Сейчас в четырех подъездах дома (около 200 жильцов) отключены электро- и водоснабжение, нарушена подача тепла.
"У нас завершилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором главным вопросом было восстановление поврежденной системы теплоснабжения в доме. Поскольку в нем нет ни одной муниципальной квартиры, закон запрещает выделять на ремонт деньги из городского бюджета. Руководство города обратилось к управляющим компаниям городского округа с просьбой подключиться к решению этой проблемы. Они откликнулись, и совместными усилиями теплоснабжение дома должно быть восстановлено сегодня к 22:00", - рассказали в администрации города.
Муниципальному учреждению по делам ГО и ЧС поручено обеспечить расселение жильцов, если это потребуется, в пункт временного расселения в местном спорткомплексе, при необходимости власти задействуют муниципальный жилой фонд. "Также специалистам поручено организовать полное обследование здания на предмет сохранности конструкции и безопасности. Управлению МВД города поручено обеспечить дежурство по охране общественного порядка", - рассказал представитель администрации города.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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