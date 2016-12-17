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Приморская администрация и China Railway Group Limited подписали меморандум о сотрудничестве

Приморская администрация и China Railway Group Limited подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: Администрация ПК

Китайская железнодорожная корпорация (China Railway Group Limited, CRIG) подтвердила высказанное ранее намерение участвовать в реализации инвестиционных проектов по строительству автодорог в Приморье. Во вторник, 6 февраля, в ходе официального визита в Харбин врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с директором департамента CRIG Лян Эньгуаном, в рамках которой стороны подписали меморандум о сотрудничестве.  Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. 

Заинтересованность в строительстве дорог в Приморье иностранные партнеры выразили еще в прошлом году, озвучив намерение вложить средства в создание новых автомобильных трасс в крае, которые обеспечили бы ускоренное развитие российского Дальнего Востока и китайских приграничных территорий, а также успешную реализацию концепции «Один пояс – один путь». 

Сейчас корпорация рассматривает варианты проектирования и строительства конкретных участков дорог, связывающих приграничные провинции Китая с портами Приморья. 

При заключении соглашения с российской стороной о реализации проекта и определении модели финансирования партнеры готовы вести дальнейшие переговоры с банками КНР для привлечения инвестиционных средств. Во время встречи представитель одной из главных китайских банковских организаций – Банка развития Китая – И Чунь озвучил намерение организации поучаствовать в проекте.  

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморский край заинтересован в партнерстве с корпорацией и скорейшем осуществлении планов  инвесторов по строительству дорог в регионе. По мнению главы края, наиболее удачная форма взаимодействия при реализации проекта – механизм государственно-частного партнерства. 

«Инвесторы вкладывают деньги в создание инфраструктуры и получают право в течение почти 50 лет эксплуатировать ее, тем самым возвращая затраченные средства и получая прибыль. Такая модель предполагает создание специального предприятия, насыщение его капиталом и дальнейшую работу по проектированию и строительству участка. Если вы готовы работать по этой схеме, давайте приступать к конкретным совместным действиям», – подчеркнул Андрей Тарасенко.  

Лян Эньгуан сообщил, что в данный момент партнеры рассматривают возможность строительства участка дороги от Владивостока до порта Восточный. Глава Приморья предложил инвесторам также обратить внимание на участок, соединяющий Хуньчунь, расположенный в провинции Цзилинь, с портом Зарубино, который в будущем станет транспортным хабом региона.

В завершение встречи Андрей Тарасенко и Лян Эньгуан подписали меморандум о намерении по сотрудничеству в области строительства автодорог. 

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China Railway Group Limited – это крупнейшая транспортная корпорация Китая, на счету которой более 65% всех построенных в КНР железных дорог, более 60% сетей метрополитена страны и огромное количество проектов по созданию автомобильных дорог и мостов. Также компания имеет огромный опыт в проектировании и строительстве транспортных объектов за рубежом, в том числе в центральной части России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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