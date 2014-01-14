Двух торговцев алкоголем лишили лицензии в Приморье
Действие лицензий двух компаний, торгующих алкогольной продукцией во Владивостоке, приостановлено. Таков результат проверок, проведённых краевым департаментом лицензирования и торговли сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации.
В ходе административного расследования прошли проверки двух компаний. Это ООО «НЗН», осуществляющее розничную продажу алкогольной продукции на торговой базе «ОРПОК» по улице Киевская, 15 во Владивостоке, и ООО «Никита», ведущее розничную продажу алкогольной продукции на базе «Владснаб» по улице Пригородная, 5.
«В ходе проверки установлены факты нахождения в обороте алкогольной продукции без федеральных специальных и акцизных марок. Кроме того, установлено, что при получении лицензии предоставлена недостоверная информацию в части отсутствия необходимых помещений для осуществления розничной продажи алкогольной продукции», – отмечают в департаменте лицензирования и торговли.
Действие лицензий ООО «Никита» и ООО «НЗН» приостановлено до принятия судом окончательного решения.
В департаменте продолжает работать «горячая линия» по незаконной торговле алкоголем по телефону: 8 (423) 221-59-06. Позвонить на неё жители могут в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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