Против матери, оставившей своих детей одних дома на неделю, возбуждено уголовное дело
35-летняя жительница Кавалерово оставила на неделю одних дома троих детей (2002, 2005 и 2009 года рождения). Женщина проживала с детьми и гражданским мужем в частном доме без удобств. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в доме были неблагоприятные условия для проживания и воспитания детей, кроме того, женщина не заботилась о приобретении продуктов питания. Гражданский муж не имел постоянного места работы. Детей изъяли и определили в школу-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей поселка Кавалерово.
Ранее, в 2013 году, женщина уже состояла на учете в отделении по делам несовершеннолетних за отрицательное влияние на детей, так как злоупотребляла спиртным. В октябре 2015 года была снята с учета.
В подразделении дознания возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Женщина снова поставлена на профилактический учет в полиции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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