«Вести: Приморье. Интервью»: Как идет подготовка к международному конкурсу «Музыкальный Владивосток»?
«Вести: Приморье. Интервью» с Аллой Смородиновой, проректором по международным связям Дальневосточного института искусств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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