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Незаконную вырубку деревьев выявили во Владивостоке

Незаконную вырубку деревьев выявили во Владивостоке

Фото: Администрация г. Владивостока

Специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока провели проверку по факту сообщений о незаконной вырубке деревьев в районе Садгорода. Материалы проверки направлены в правоохранительные и надзорные органы.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города, специалисты ежедневно выезжают с проверками по адресам, указанным в обращениях жителей города. Так, накануне специалисты отправились в район Садгорода. Здесь выявлено сразу 12 незаконно вырубленных деревьев.

«Акт незаконной вырубки 12 деревьев выявлен в районе дома № 16 на улице Опорной, разрешительные документы на снос этих зеленых насаждений не выдавались. Краснокнижных среди них нет, – сообщили в  управлении охраны окружающей среды и природопользования. – Материал проверки для дальнейшего разбирательства направлен в административную комиссию, правоохранительные и надзорные органы».

В 2017 году благодаря бдительным горожанам специалисты мэрии выявили факты незаконного уничтожения свыше 2 700 деревьев, повреждения – более 300 деревьев. Максимальное количество вырубленных деревьев в 2017 году обнаружено в районе дома № 135 на ул. Нейбута. Здесь без разрешения на снос зеленых насаждений было вырублено и повреждено 732 дерева.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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