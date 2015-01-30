Погребение по-людски. Кладбище домашних животных под Уссурийском стало гигантским
Под Уссурийском неофициальное кладбище для домашних животных разрослось до гигантских размеров. Погост для четвероногих собратьев находится недалеко от села Борисовка.
Проводить в последний путь своих питомцев сюда приезжают многие владельцы кошек и собак. И если еще пять лет назад здесь было около 50 могил, то сейчас очевидцы насчитали уже более 100, сообщает «Вести: Приморье».
Сельские жители рассказывают, что когда-то здесь было всего несколько холмиков, обложенных камнями, сейчас люди не жалеют денег и устанавливают памятники из мрамора, железные, гранитные, с фотографиями и трогательными надписями. Люди несут усопшим животным игрушки, косточки и другие предметы.
Между тем, захоронение животных «по-людски», является незаконным и даже запрещено. По правилам, трупы домашних животных считаются биологическими отходами, а значит должны уничтожаться в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Например, утилизироваться в специальных печах на лицензированных предприятиях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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