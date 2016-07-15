Проект по восстановлению Жариковского сквера предложили владивостокские школьники

Инициативная группа учащихся «Центра образования № 28 Владивостока» подготовила проект реконструкции Жариковского сквера во Владивостоке и рассчитывает на участие в проекте «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Жариковский сквер – один из объектов, вынесенный на общественные слушания по обсуждению мест, которые планируется благоустроить в этом году. Проекты, получившие поддержку, будут внесены в перечень общественных мест, за который жители Владивостока смогут проголосовать 18 марта.

Сквер относится к категории уникальных рекреационных территорий Владивостока – в середине прошлого века здесь были высажены ильмы и ясени, а при реконструкции сквера в 2006 году были посажены туи, конские каштаны, ива вавилонская и ива ломкая, маньчжурская береза, маньчжурский орех.

«Но сегодня скверу требуется реконструкция. Необходим ремонт полностью разрушенного парапета на входе в сквер со стороны остановки Дальзавод, монтаж системы освещения», – уточнила представитель инициативной группы Мария Казакова.

Общественники надеются, что жители города поддержат их инициативу и Жариковский сквер войдёт в число объектов, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Отметим, Жариковский сквер включён в перечень из 79 городских пространств, которые могут быть благоустроены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На сегодняшний день в администрацию города уже поступило 135 заявок.

10 февраля в 12.00 в актовом зале городской администрации пройдет общественное обсуждение этих территорий. На него приглашаются все желающие, вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]