Приговор бывшему генеральному директору Приморской краевой аптеки будет обжалован

7 февраля Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор бывшему генеральному директору КГУП «Приморская краевая аптека». Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, преступление совершено в период с мая 2006 года по декабря 2012 года, когда Василий Сысойкин занимал должность директора КГУП «Приморская краевая аптека».

Фигурант растратил вверенные ему денежные средства Приморского края. Ущерб от преступных деяний составил свыше 140 млн рублей.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей. Суд также лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, на срок 2 года.

Гражданский иск о взыскании с подсудимого порядка 140 млн рублей в качестве возмещения ущерба в доход краевого бюджета удовлетворен судом.

Учитывая, что государственный обвинитель в судебных прениях предлагал суду назначить Сысойкину 9 лет 6 месяцев лишения свободы, приговор районного суда будет обжалован прокуратурой в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]