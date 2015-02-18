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Анонс на 8 февраля

8 февраля на сайте администрации края  primorsky.ru пройдет онлайн-конференция о том, как предотвратить онкологические заболевания.

8 февраля во Владивостоке в 14.00 по адресу: ул. Алеутская, 44 в краевом УМВД состоится брифинг по вопросам предоставления государственных услуг,  находящихся в компетенции Информационного центра УМВД России по Приморскому краю.

8 февраля в Находке в 16.00 в картинной галерее «Вернисаж» состоится открытие выставки «Прекрасное рядом».

8—11 февраля г. Большой Камень. Первенство Приморского края по настольному теннису. Начало в 10.00.

8—11 февраля г. Уссурийск, ледовая арена (ул. Краснознаменная, 161а). Краевой этап Всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова (2003-04 гг.р.).

8 февраля — День российской науки.

8 февраля — День военного топографа в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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