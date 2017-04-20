Ситуация с нехваткой продуктов на пароме КНДР в порту Владивостока усугубляется
Северокорейский паром «ManGyongBong», экипаж которого заявляет о нехватке провианта на борту, по-прежнему не получил разрешение причалить в порту Владивостока. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на агентство «Интерфакс — Дальний Восток».
«Ситуация на пароме усугубляется. Судно стоит на месте, никуда не сдвинулось. Несмотря на вчерашнее аварийное сообщение, которое я отправил в Минтранс РФ, властям Приморья и в посольство КНДР в России, у нас по-прежнему нет разрешения причалить в порту», — сказал гендиректор российской компании-оператора Владимир Баранов.
В то же время он добавил, что ему «поступают звонки с предложением отправить паром обратно в КНДР».
«Но как мы можем отправить судно назад? В порту мы должны забрать 47 тонн соевого масла для доставки в Раджин. Этот груз уже оформлен таможней», — отметил Баранов.
Северокорейский паром «ManGyongBong», капитан которого ранее подавал сигнал бедствия из-за нехватки топлива, после всех проверок вошел в порт Владивостока, но причалить к стенке разрешения не получил. На борту, где находится более 30 членов экипажа, закончились продукты.
Владивостокская таможня отмечала, что при проверке парома выявлены признаки нарушения резолюции Совета Безопасности ООН о запрете прямых и косвенных поставок продовольственной продукции на судах под флагом КНДР. Об этом был уведомлен капитан морского порта.
По данным оператора, паром перевозит партию кормов для животных в Южную Корею.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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