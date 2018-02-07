Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:52
  0

Женщина с ребенком украла орехи в магазине Владивостока

Женщина с ребенком украла орехи в магазине Владивостока

Кража килограмма орехов попала на запись камеры наблюдения в ТЦ «Бачурин» во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.

Как видно на записи, женщина с ребенком в коляске подошла к рядам с продуктами, взяла пакет с орехами и спрятала его за спину ребенка. Проходящие мимо очевидцы ничего не заподозрили — все выглядело так, как будто «мамаша» просто наклоняется к ребенку.

Администрация магазина надеется, что женщина увидит себя со стороны и ей станет совестно.


Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря