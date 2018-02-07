Женщина с ребенком украла орехи в магазине Владивостока

Кража килограмма орехов попала на запись камеры наблюдения в ТЦ «Бачурин» во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_control.

Как видно на записи, женщина с ребенком в коляске подошла к рядам с продуктами, взяла пакет с орехами и спрятала его за спину ребенка. Проходящие мимо очевидцы ничего не заподозрили — все выглядело так, как будто «мамаша» просто наклоняется к ребенку.

Администрация магазина надеется, что женщина увидит себя со стороны и ей станет совестно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]