На судне в порту Находка обнаружен гашиш
Два тайника нашла служебная собака по кличке Айра при таможенном оформлении российского судна, уходящего из Находки в Охотоморскую экспедицию. Из тайников находкинские таможенники извлекли 11 пакетиков с веществом коричневого цвета. По заключению экспертов, изъятое вещество оказалось гашишем, вес наркотика – 257 граммов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ. Устанавливается лицо, которому принадлежит наркотик.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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