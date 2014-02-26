На судне в порту Находка обнаружен гашиш

Два тайника нашла служебная собака по кличке Айра при таможенном оформлении российского судна, уходящего из Находки в Охотоморскую экспедицию. Из тайников находкинские таможенники извлекли 11 пакетиков с веществом коричневого цвета. По заключению экспертов, изъятое вещество оказалось гашишем, вес наркотика – 257 граммов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ. Устанавливается лицо, которому принадлежит наркотик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]