Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:59
  0

На судне в порту Находка обнаружен гашиш

На судне в порту Находка обнаружен гашиш

Фото: Находкинская таможня

Два тайника нашла служебная собака по кличке Айра при таможенном оформлении российского судна, уходящего из Находки в Охотоморскую экспедицию. Из тайников находкинские таможенники извлекли 11 пакетиков с веществом коричневого цвета. По заключению экспертов, изъятое вещество оказалось гашишем, вес наркотика – 257 граммов. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.229.1 УК РФ. Устанавливается лицо, которому принадлежит наркотик.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря