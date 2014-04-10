В Приморском крае заработал сервис единой электронной записи к врачу. По замыслу разработчиков, жители края теперь могут попасть на прием к нужному специалисту без очередей, достаточно выйти в интернет. Официально к сайту подключили все медицинские учреждения региона, но воспользоваться услугой пока могут жители крупных городов края. Почему?

Детская поликлиника Владивостока одной из первых стала доступна онлайн. В день сюда обращается около 300 человек. Но работник регистратуры теперь талончики не выдает, а заполняет специальный ресурс — в него заносит расписание работы врачей, готовит электронную карту пациента. А всем сотрудникам пришлось пройти обучение.

Александра Горшкова, главный врач КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №5»: «Будем говорить о 100-процентной готовности, это не только расписание, пациент — она его видит — попадает в электронную карту, она видит то, что она назначала, результаты».

Единая система записи к врачу называется er25. Чтобы ею воспользоваться, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, а также ввести номер полиса и дату рождения. Система автоматически отфильтрует и предложит медицинские учреждения, которые закреплены за пациентом. Записаться можно только в государственные организации края, бесплатно. При желании, попасть в другие поликлиники и к узким специалистам получится только с направлением. Дорабатывается и мобильная версия этого сайта.

Полина Панькова, корреспондент: «Кроме сайта и мобильного приложения, записаться к врачу можно с помощью инфомата, который установлен в поликлинике. Здесь можно записаться, ввести номер полиса, дату рождения и затем выбрать нужного вам специалиста».

Сервис запущен в крае с 1 февраля, на подготовку ушло около года — потребовалось закупить оборудование, обучить специалистов, настроить рабочие места. Формально к системе подключены все медицинские учреждения края. Но, как признаются специалисты проекта, проблемы пока возникают в удаленных районах.

Никита Каневский, руководитель комплексных проектов МИАЦ Приморского края: «Недостаточным количеством медперсонала вообще, это чаще всего встречаемая проблема, и проблемы на местах — грамотность персонала в части использования технологий, хотя в декабре и начале января — мы осуществили обучение всех специалистов, которые должны работать в этой системе».

Укомплектованность врачами даже в пятой детской поликлинике Владивостока всего 60 процентов. Именно поэтому расписание составляется тщательно, а записаться с помощью сайта возможно только на 2 недели вперед.

Павел Серебряков, вице-губернатор Приморского края: «Мы понимаем, что есть дефицит врачей, понимаем, что данная программа показательно обнажит ситуацию, мы хотим, чтобы работать с проблемой и решать — телемедициной, совмещением других специалистов».

Окончательно наладить работу сервиса обещают к лету этого года. Но уже сейчас количество пользователей растет с каждым днем. Кроме сайта, есть возможность и дозвониться: 12 поликлиник Владивостока и Артёма подключили к колл-центру для обработки обращений пациентов. В случае же экстренной ситуации больного обещают принять без очереди.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]