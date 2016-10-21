Руководитель управляющей компании оштрафован в Приморье
Директор ООО «Амарант-Сервис» из Находки заплатит штраф за неправильный расчет платежей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе проверки установлено, что управляющая компания неправомерно изменила размер платы за содержание жилого дома №40 по улице Дзержинского в Находке.
Специалисты пояснили, что компания в нарушение статей Жилищного кодекса и договора на обслуживание дома брала плату за жилые помещения и общедомовое имущество, а также нежилые помещения.
«Жилинспекция обратилась в суд, который принял решение оштрафовать директора управляющей компании на 50 тысяч рублей», – добавили в ведомстве.
В жилинспекции отметили, что в Приморье в 2017 за нарушения в сфере ЖКХ возбуждено почти 650 административных дел. Сумма штрафов составила более 8,6 миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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