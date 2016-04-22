Петельки доброты — во Владивостоке клуб вязальщиц создает жизненно важные комплекты для выхаживания недоношенных детей. Помочь малышам, которые борются за жизнь, может каждый приморец.

Шапочка, носки и плед — такой набор детских вязанных вещей создают в клубе «28 петель» для малышей, рожденных раньше срока и весом от 500 гр. К комплекту прилагается и вот такой осьминожка. Цепляясь за его щупальца, младенцы думают, что они держатся за пуповину мамы, успокаиваются и не выдергивают системы и катетеры из аппаратов, которые поддерживают их жизни.

Ксения Симонова, руководитель социально-благотворительного проекта «Клуб 28 петель»: «Эти игрушки — осьминожки — их успокаивают. Также мамы могут походить с этим осьминожкой, пропитать своим запахом и положить малышу, и тогда он точно будет знать, что мама рядом».

Сегодня в клубе трудятся более 40 женщин самых разных возрастов и профессий. Наталья Канакова узнала о деятельности клуба «28 петель» из соцсетей, подключила к процессу друзей. Вместе собрали деньги и закупили пряжу.

Наталья Канакова, волонтер: «Только 100% шерсть помогает детям набирать вес, оказывает массажные действия, помогает нормальному развитию и росту маленького торопыжки».

Анна Кириллова, заведующая библиотеки им. А. П. Чехова: «Это великое дело, от которого не стоит отказываться и открыть свое сердце для маленьких деток».

Вязаные вещи отправляют в детскую больницу бесплатно. Но все же рук не хватает, чтобы обеспечить всех, кто сейчас находится в реанимации нужной одеждой. В свои ряды клуб принимает любого. Помочь делу можно и просто подарив моток пряжи. Ближайшая встреча рукодельниц состоится в библиотеке имени Чехова 25 февраля.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]