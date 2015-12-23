Когда зима уже изрядно всем надоела, горожане в мучительном поиске лета. Правда, лететь на другую сторону планеты для этого не обязательно. Настоящие тропики и во Владивостоке есть. И только запотевшие стекла отделяют холодный русский февраль от жаркой Африки и влажной Индии.

- Ну, сначала надо позвать рыбок. Они прожорливые. Кормим гамарусом.

Теплолюбивые азиатские карпы еще осенью переехали на зимовку в оранжерею Ботанического сада. В своем бассейне они, как в проливе между континентами. Справа — колючие поляны Южной Америки. Там властвуют кактусы. Слева — непроходимые влажные джунгли субтропиков Азии.

Екатерина Зорина, заведующая лабораторией тропических и субтропических растений: «Самое интересное сейчас это бананы — гигантские травы, которые часто путают с пальмами. Это самое древнее культурное растение. Растет в юго-восточной Азии, хотя родина их — Индия».

Но этот вид бананов в пищу не годится. В отличие от растущего по соседству.

Екатерина Зорина, заведующая лабораторией тропических и субтропических растений: «В прошлом году он нас радовал огромным соцветием и съедобными плодами но в этом году капризничает. Самое удивительно, что они такие же вкусные».

Здесь же камелия японская. У себя на родине она зацветет только через месяц.

В Южной Корее и Японии ее в декоративных целях высаживают на разделительных полосах вдоль автомагистралей и железных дорог.

Марианна Беленькая, посетитель Ботанического сада: «Тут столько растений из тропиков! Я бы посадила дома азалию, она красивая, но в домашних условиях сложно ее вырастить».

Четыреста квадратных метров вмещают почти полторы тысячи растений. А еще черепах и попугаев. В Ботаническом саду давно мечтают расширить тропическую оранжерею. Но своих средств на это не хватит, а спонсоров пока нет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]