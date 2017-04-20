Оператор парома «ManGyongBong»: «Пароход будет стоять у Владивостока, пока не восторжествует справедливость»

Владимир Баранов, гендиректор российской компании «ИнвестСтройТрест», которая является оператором северокорейского парома «ManGyongBong», намерен в суде доказать отсутствие на борту судна санкционной продукции. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«На борту несанкционный груз. Нет его во всех санкционных документах. Вот у меня образец груза — он черный, вонючий, видимо, это внутренности животных и так далее. По коду это — отходы пищевых продуктов», - сообщил в четверг журналистам В. Баранов, продемонстрировав образец того, что находится в контейнерах на пароме.

Ранее он заявлял, что судно перевозит партию корма для животных.

«Значит, будет суд. Пароход будет стоять до тех пор, пока не восторжествует справедливость», - сказал Баранов.

Компания-оператор парома «ManGyongBong» заранее согласовала с российскими властями приход судна во Владивосток.

«Судно пришло по согласованному с властями плану. 30 января я все согласовал, переход здесь короткий, около 12 часов. Я — перевозчик. Мне нужно груз выгрузить и забрать 47 тонн соевого масла, которое ждут в Раджине. Я за это уже деньги взял от грузовладельца», — сообщил гендиректор российской компании «ИнвестСтройТрест» Владимир Баранов.

Он добавил, что по этим причинам судно не может развернуться и уйти из Владивостока.

Напомним, северокорейский паром «ManGyongBong», капитан которого ранее подавал сигнал бедствия из-за нехватки топлива, после бункеровки на рейде и всех проверок вошел в порт Владивостока, но причалить разрешения не получил. На борту, где находится более 30 членов экипажа, закончились продукты. Они просят доставить им продовольствие.

Владивостокская таможня отмечала, что при проверке парома выявлены признаки нарушения резолюции Совета Безопасности ООН о запрете прямых и косвенных поставок продовольственной продукции на судах под флагом КНДР. Об этом был уведомлен капитан морского порта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]