Анонс на 9 февраля

9 февраля с 10.00 до 12.00 часов в здании краевой прокуратуры по адресу: ул. Фонтанная – 51, г. Владивосток будет проведен личный прием граждан начальником управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Дёминой Л.А. Предварительная запись на прием осуществляется в приемной граждан прокуратуры Приморского края при личном обращении или по телефону 8 (423) 240-62-04.

С 9 по 11 февраля во Владивостоке на льду «Фетисов Арены» пройдет первый в истории Приморский фестиваль хоккея: соревнование на Кубок «Адмирала», свободные катания, ярмарка спортивной атрибутики, а также матчи «Адмирала» и «Тайфуна».

9 февраля в 19.00 во Владивостоке на льду «Фетисов Арены» пройдет товарищеский матч между «Адмиралом» и «Сахалином».

9 февраля в 16.00 в библиотеке им. Горького (Некрасовская, 59а) – мастер-класс «Историческое сочинение. Задание № 25 ЕГЭ История».

9 февраля в 17.00 в Приморском театре молодежи (Светланская, 15а) – драма в двух действиях «Завтра была война».

9 февраял в 18.00 в Центре отдыха «Комета» (Шевченко, 202) – открытый чемпионат по горнолыжному спорту.

9 февраля в 18.30 в театре имени М. Горького (Светланская, 49) – драма в двух актах «Васса».

9 февраля в 18.20 в Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) – концертная программа «Сергей Рахманинов».

9 февраля в 19.00 на примосркой сцене Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера в трех действиях «Риголетто».

9 февраля в 21.00 в Brugge Pub (Светланская, 44а) – прямая трансляция «Открытие Олимпийских игр – 2018».

9 февраля - День гражданской авиации России.

9 февраля - Международный день стоматолога.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]