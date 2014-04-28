Обманутые владивостокские дольщики довольны приговором, вынесенным застройщику

В среду, 7 февраля, в Ленинском районном суде был оглашен приговор генеральному директору ООО «Дальстройконтракт» Андрею Антонову. Застройщик Кипарисовой, 26 приговорен к 4 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших на сумму 48,8 млн рублей.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, уголовное дело в отношении Андрея Антонова, руководителя ООО «Дальстройконтракт», было возбуждено летом 2015 года. В суде рассмотрение дела по ходатайству обвиняемого начинали в особом порядке – все эпизоды должны были рассматриваться совместно. Однако уже через несколько месяцев Антонов отказался от особого порядка, и рассмотрение продолжилось по общему регламенту.

За два с половиной года судом было установлено, что Андрей Антонов намеренно продавал квартиры в строящемся доме с целью личного обогащения, при этом утаивая часть информации от покупателей. Пока в деле фигурируют 17 потерпевших, которые в период с 2011 по 2016 год заплатили Антонову 48,8 млн рублей за квартиры различной площади. Некоторые пытались вложить в стройку материнский капитал – им подсудимый сообщал, что в ближайшее время начнется регистрация договоров в ФРС, и тогда можно будет использовать государственные деньги.

Также всем 17 потерпевшим Антонов показывал разные проекты дома, называл различную этажность и утверждал, что согласование документов на постройку 20 этажей уже пройдено, разрешение «просто пока не опубликовано в реестре». Суд установил, что Андрей Антонов приобрел долю в уставном капитале ООО «Дальстройконтракт» в размере 100%, а также проект и все документы на строительство 10-этажного дома в 2006 году. Доля продавалась двумя частями – 40% и 60%. При этом Антонов не смог выплатить все деньги, и прежний генеральный директор, Галкин, был готов взять квартирой в строящемся доме.

Права собственности на земельный участок у Антонова не было, а разрешение на строительство закончилось в декабре 2008 года. Поэтому регистрация договоров дольщиков была невозможна, но этого директор компании покупателям не сообщал, а говорил, что получит все разрешительные документы или во время, или уже после завершения строительства. Дольщики подписывали документы и отдавали деньги, в том числе и в рассрочку под 10%.

В 2013 году в буквальном смысле рухнул другой проект Андрея Антонова – строящееся здание в Иртышском переулке. Часть дольщиков взамен утраченных квартир согласились перевести деньги на счет стройки на Кипарисовой, 26. Однако разрешение на строительство чиновники Антонову не продлевали. При этом застройщик вел полный реестр дольщиков в офисном компьютере. Но в 2015 году, как утверждает обвиняемый, в компьютер попал вирус, поэтому его пришлось отформатировать.

Суд установил, что еще на стадии заключения первых договоров в долевом строительстве Антонов запланировал строительство 20-этажного дома, поскольку только в этом случае застройка становилась рентабельной. Также в ходе следствия выяснилось, что разрешение на строительство, которое показывал Антонов клиентам, было поддельным. Сам подсудимый при этом утверждал, что не знал об этом – продленное разрешение якобы пришло ему по почте. Зарплату в своей фирме, как утверждал застройщик, он не получал и хотел лишь достроить дом, а следователь обманом добился его подписи в измененном протоколе, который Антонов читал без очков. Строить дом пришлось в нарушение закона, поскольку прекращать строительство было нельзя – это нарушило бы технологию.

Когда в отношении ООО «Дальстройконтракт» была введена процедура банкротства, квартиры все равно продавались. Некоторые дольщики расторгали договор об участии в долевом строительстве, только деньги им не вернули. Также суд установил, что строительство изначально велось с нарушениями – строители допустили несколько ошибок, что привело к смещению осей дома. Также в ходе надстройки этажей сверх первоначального проекта начал трескаться фундамент, который пришлось дополнительно укреплять.

Отсутствие заработной платы у Антонова также не нашло подтверждение в суде. Согласно показаниям сотрудников «Дальстройконтракта», директор их – человек скромный, но это не мешало ему покупать «туфли за 50 000 рублей и часто ездить на отдых». Также сотрудники показали, что Антонов мог несколько раз платить за одну и ту же работу – например, заказывать проект дома в различных организациях одновременно.

Приговор Андрею Антонову по 17 пострадавшим зачитывался в течение девяти часов. Суд постановил, что застройщик совершил преступление по пункту «б» части 2 статьи 165 «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере», что классифицируется как преступление средней тяжести.

Обвинение просило для Антонова наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафа в размере 50 000 рублей и ограничения свободы сроком на один год. Государственный обвинитель указывал на то, что Антонов совершал преступление в течение длительного времени, просил учесть дерзость содеянного и общественную опасность, а также наличие в действиях рецидива.

Суд постановил, что преступление Андрея Антонова не имеет предпосылок для смягчения наказания, но учел смягчающие обстоятельства – родителей-инвалидов, живущих на Сахалине, и дочь-студентку, обучающуюся на втором курсе университета. Судья практически полностью учел позицию обвинения и назначил Антонову наказание в виде 4 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ограничение свободы суд вводить не стал. Также полностью удовлетворены все гражданские иски от потерпевших на сумму 48,8 млн рублей. В удовлетворении исков о возмещении морального вреда потерпевшим суд отказал. Антонов заключен под стражу в зале суда. Обманутые дольщики сообщили, что позиция суда их устроила, апелляцию подавать не будут. К тому же в отношении Андрея Антонова все еще рассматриваются два уголовных дела. Одно – по той же статье, еще с 14 потерпевшими. А второе – по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]