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Жители Артема, пострадавшие в результате пожара, просят о помощи

Жители Артема, пострадавшие в результате пожара, просят о помощи

В Артеме собирают гуманитарную помощь людям, чье имущество пострадало в результате сильнейшего пожара.

25 человек лишились жилья. Огонь за считанные минуты перекидывался с одной квартиры, на другую, в результате огонь почти полностью уничтожил имущество людей. В некоторых помещениях не уцелело ни одной вещи. 

Неравнодушные жители Артема предлагают пострадавшим помощь. Некоторые готовы поддержать людей материально, другие собирают вещи первой необходимости, третьи заявили о желании помочь с ремонтом, сообщают «Вести: Приморье».

Между тем, активные артемовцы 9 февраля в 17:00 решили провести сбор около пострадавшего дома на Кооперативной, 4, чтобы вместе обсудить, чем  можно помочь тем, кто попал в беду.

 

 

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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