«Вести: Приморье»: «Жизнь, как в блокадном Ленинграде». Село Сергеевка существует без воды
Жители села Сергеевка уже третий год существуют без нормального водоснабжения. На всё село лишь пара плохо работающих колонок. И за возможность набрать воды между односельчанами уже начинаются настоящие войны. А пока люди бьются за свое право попить и умыться, каждый месяц исправно приходят счета. Долги уже в несколько десятков тысяч рублей. Как реагируют на всё местные власти — расскажем об этом в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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