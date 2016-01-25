Две школы закрылись в разгар учебного года в Приморье
Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте информацию об эпидемиологической ситуации, сложившейся в Приморье и во Владивостоке с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Из-за этих болезней четыре детских сада и две школы в Приморье полностью приостановили свою работу. Частичное приостановление образовательного процесса зарегистрировано в 197 детских садах (в 249 группах) и в 40 школах (83 классах).
Между тем с 29 января во 4 февраля текущего года заболеваемость гриппом и ОРВИ регистрируется ниже уровня эпидпорога среди совокупного населения на 35,4 %, и на 8,19% соответственно, в т. ч. среди всех возрастных групп населения.
С начала эпидсезона специалисты обследовали 839 человек. При проведении ПЦР диагностики в 15-ти случаях была обнаружена РНК вируса «Гонконгского гриппа» A (H3N2), в 25-ти случаях «свиного гриппа» A (H1N1) 2009, в 29-ти случаях гриппа В.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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