Таможня: Компания подала поддельный сертификат на груз, перевозимый паромом «ManGyongBong»

Руководство Владивостокской таможни заявляет, что компания-оператор северокорейского парома «ManGyongBong», который уже неделю безуспешно пытается пришвартоваться в порту Владивостока, не представила доказательства перевозки несанкционного груза. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

«Если компания считает, что ее товар несанкционный, почему она аргументы не предоставляет? Единственный аргумент, который был представлен — поддельный сертификат», — сообщил в четверг журналистам исполняющий обязанности первого заместителя Владивостокской таможни Андрей Шаповал.

Он подчеркнул, что проблема с заходом судна в порт не связана с тем, что оно ходит под флагом КНДР.

А. Шаповал также добавил, что таможня не препятствует погрузке на судно продовольствия или заправку его топливом.

«Суть вопроса заключается в том, что за данным разрешением в таможенные органы в отношении данного судна никто не обращался. Поэтому говорить о том, что таможня запрещала погрузку продуктов или топлива абсолютно не корректно», — сказал он.

Как сообщалось, северокорейский паром «ManGyongBong», капитан которого ранее подавал сигнал бедствия из-за нехватки топлива, после бункеровки на рейде и всех проверок вошел в порт Владивостока, но причалить разрешения не получил. На борту, где находится более 30 членов экипажа, закончились продукты. Они просят доставить им продовольствие.

Владивостокская таможня отмечала, что при проверке парома выявлены признаки нарушения резолюции Совета Безопасности ООН о запрете прямых и косвенных поставок продовольственной продукции на судах под флагом КНДР. Об этом был уведомлен капитан морского порта.

Оператор заявил о намерении через суд добиваться разрешения причалить в порту. Продукты на паром доставят в четверг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]