Резидент Свободного порта приступил к утилизации опасных отходов

Резидент Свободного порта, который реализует инвестиционный проект по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов III-IV класса опасности на территории Приморского края, приступил к практической реализации проекта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Резидент приобрел земельный участок и необходимое оборудование, получил лицензию на необходимые виды деятельности и уже начал оказывать услуги по утилизации опасных производственных отходов.

Первыми клиентами стали АО «Евраз Находкинский морской торговый порт», АО «Восточный порт», OOO «Восточная Стивидорная Компания», Находкинский филиал КГУП «Примтеплоэнерго».

В настоящий момент резидентом вложено 4,5 млн рублей, создано 7 рабочих мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]