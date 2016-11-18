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Резидент Свободного порта приступил к утилизации опасных отходов

Резидент Свободного порта приступил к утилизации опасных отходов

Фото: Минвостокразвития

Резидент Свободного порта, который реализует инвестиционный проект по сбору, транспортировке и обезвреживанию отходов III-IV класса опасности на территории Приморского края, приступил к практической реализации проекта. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Резидент приобрел земельный участок и необходимое оборудование, получил лицензию на необходимые виды деятельности и уже начал оказывать услуги по утилизации опасных производственных отходов.

Первыми клиентами стали АО «Евраз Находкинский морской торговый порт», АО «Восточный порт», OOO «Восточная Стивидорная Компания», Находкинский филиал КГУП «Примтеплоэнерго».

В настоящий момент резидентом вложено 4,5 млн рублей, создано 7 рабочих мест.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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