Жители села Сергеевка бьют тревогу. Уже третий год у них нет нормального водоснабжения. На все село лишь пара плохо работающих колонок. И за возможность набрать воды между односельчанами уже начинаются настоящие войны. А пока люди бьются за свое право попить и умыться, каждый месяц исправно приходят счета.

Километр туда и обратно. Каждый день Ирина Божендаева вынуждена ходить в другой конец села, чтобы просто набрать воды. Колонка возле ее дома не работает уже больше двух лет. На всю Сергеевку лишь несколько мест, где можно пополнить запасы воды. Правда, и там не всегда это удается.

Ирина Божендаева, житель с. Сергеевка: «А воды нету! Опять нету!»

Как говорят местные жители, водонапорная башня сломана, а трубопровод сгнил. И случилось это далеко не вчера.

Любовь Гребенюк, житель с. Сергеевка: «И как глянешь! Будто блокадный Ленинград. Это позор, стыд!»

Николай Сбоев, житель с. Сергеевка: «И два года здесь нет воды. И с чего с людей берут оплату?»

В отличие от водоснабжения счета приходят исправно и стабильно. Селяне из принципа уже перестали их оплачивать. Глядя на квитанции, понимаешь, что вода в Сергеевке — удовольствие не из дешевых.

Алла Парубова, житель с. Сергеевка: «Долг составляет 31 тысяча!»

Татьяна Петренко, житель с. Сергеевка: «У нас нет воды! За что должна платить?»

Ирина Божендаева, житель с. Сергеевка: «Счета приходят каждый день! Будто боржоми каждый день в каждый дом!»

На вопрос, как жить без воды, люди отвечают: есть два альтернативных пути. Либо бурить на огороде скважину. Правда, обойдется она в 70—80 тысяч — а для большинства это неподъемная сумма — либо же приходится идти в ту часть села, где воду еще можно набрать.

Николай Сбоев, житель с. Сергеевка: «И уже противопоставлены жители друг другу. Завтра пойдут с вилами друг на друга. Там не дают воду. Понимаете?»

Любовь Гребенюк, житель с. Сергеевка: «А вы ходите на халяву! Мы вам просто не дадим!»

Не пускают своих же односельчан. Люди защищают источники, словно оазисы в пустыне. Понять их можно: колодцы мельчают, а старые колонки всё чаще выходят из строя. Но самое неприятное, что вода, которая в селе на вес золота, далеко не блестящего качества.

Ирина Божендаева, житель с. Сергеевка: «Анализы брали — она техническая. Вы налейте в трехлитровую банку воды и посмотрите утром какой будет осадок. Грязь и ржавчина. Ведь мы это пьем».

Решить проблему берутся власти. В администрации района уверяют, что еще в начале года расторгли контракт с организацией, отвечающей за водоснабжение. И теперь муниципалитет сам будет бороться с «засухой» в Сергеевке.

Александр Танеев, заместитель главы Партизанского муниципального района: «Будет откапиталена полностью скважина и водонапорная башня. То есть вода в колонках появится. Чистая вода».

Кроме того, по словам представителя администрация Партизанского района, местные власти намерены разобраться, по чьей вине инфраструктура водоснабжения села оказалась в столь плачевном состоянии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]