Приморец пойдет под суд за нападения на женщин-таксистов

Приморец пойдет под суд за разбойные нападения, насильственные действия и убийство. Жертвами фигуранта уголовного дела стали две женщины, работавшие в такси.

Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой применения насилия к потерпевшей, соединенные с грозой убийством), ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, первое преступление было совершено в июле 2017 г. в районе лесного массива г. Артема. Туда по просьбе фигуранта его отвезла женщина-таксист. Пассажир, угрожая женщине убийством, приставил к ее горлу нож, связал ей руки скотчем, а после «применил к ней насильственные действия сексуального характера».

Спустя чуть более недели, вызвав такси, водителем которого также оказалась женщина, обвиняемый решил напасть на нее и похитить автомобиль. Выбрав удобный момент, фигурант с помощью ремня безопасности автомашины задушил женщину-водителя.

С целью скрыть следы преступления нападавший вывез труп женщины в лесной массив, где поджег его, после чего скрылся с места преступления на похищенном автомобиле, стоимостью около 300 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]