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Строительство кольцевой дороги во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ

Строительство кольцевой дороги во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ

Фото: Администрация ПК

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин провел во Владивостоке в четверг, 8 февраля, рабочее совещание. На встрече с участием врио Губернатора Андрея Тарасенко обсудили вопросы развития транспортной инфраструктуры в Приморье, включая проект ВКАД, развитие пригородного железнодорожного сообщения и приобретение парома. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Предложения по проектам, по которым требуется федеральная поддержка, озвучил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора. Прежде всего, представитель Администрации края отметил, что в настоящее время в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» продолжается строительство скоростной автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный. На данном этапе подрядчик выполняет работы на участке до Большого Камня, сдача объекта позволит обеспечить быстрое транспортное сообщение с возводимой в этом городе судоверфью «Звезда».

«Наше предложение касается софинансирования из федерального бюджета третьего этапа строительства – от Большого Камня до Порта Восточный», – обозначил директор департамента.

Игорь Левитин затронул также вопрос расширения пропускной способности железной дороги, в частности во Владивостоке. 

Александр Швора ответил, что именно по «железке» потребности порта обеспечены, вместе с тем с каждым годом растет необходимость строительства дублирующий дороги во Владивостоке, так называемой ВКАД.

Кольцевая дорога, идущая в обход района Эгершельд с мостами на острова Русский и Елена, позволит решить несколько задач. Основная – вывод грузового транспорта из центра города и, соответственно, снижение количества пробок на дорогах, подчеркнул глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Игорь Левитин согласился, что проект интересный, дал поручение рассмотреть возможность его реализации в формате государственно-частного партнерства.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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