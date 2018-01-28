Поиск пропавшего судна "Восток" проходящими судами прекращен

Морской спасательно-координационный центр (МСКЦ) Владивостока прекратил оповещение проходящих в Японском море судов о необходимости искать следы пропавшего 25 января судна "Восток", сообщил ТАСС глава МСКЦ Николай Пирожков.



"Поиск проходящими судами, то есть оповещение их о необходимости искать следы пропавшего в Японском море "Востока", прекращено. Активная фаза завершилась 29 января, с тех пор мы искали девять суток, но ничего не нашли", - проинформировал Пирожков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, в четверг авиация для поисков "Востока" применяться не будет по погодным условиям.

Решение о прекращении поисков силами МЧС не принято.

25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два плота с "Востока" без людей. После этого никаких следов судна и его экипажа спасатели не находили.

29 января МСКЦ объявил о прекращении активной фазы поисков, но на следующий день эту задачу взяло на себя руководство МЧС. Самолеты Бе-200 продолжили вылетать в район поисков, а Росрыболовство отправило туда промысловые суда.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]