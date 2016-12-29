В России отмечают День российской науки. В Дальневосточное отделение Российской академии наук — главное научное учреждения региона — входит свыше 30 подразделений. Всё чаще на слуху — известия о передовых научных разработках, в которых всё больше принимают участие молодые ученые. Они и стали героями очередного репортажа из нашего специального цикла «Приморью — 80! Наша история».

Дмитрий Пивоваров, научный сотрудник центра лазерных технологий института автоматики и процессов управления ДВО РАН, демонстрирует нам одно из последних достижений своих коллег — лазерно-оптическую насадку, предназначенную для лазерно-порошковой наплавки. Сам робот — немецкий, называется «Кука», но наши ученые придумали, как его использовать с наибольшей эффективностью. Филигранная работа лазерного оборудования, в отличие от обычной сварки исключает деформацию металла. Лазерный луч еще в полете расплавляет металлический порошок и удивительно точно ставит заплатку. После такой наплавки поврежденную деталь не отличить от новой. Робот может восстанавливать изношенные детали самолетов и кораблей без перерывов и выходных.

Дмитрий Пивоваров, научный сотрудник Центра лазерных технологий ИАПУ ДВО РАН: «Данная технология может заменить дорогостоящие детали или дорогостоящее восстановление».

Есть у молодого научного коллектива и новое направление — разработка подводного лазерного робота для очистки корпусов кораблей и морских судов от обрастания. Ученые лазерного центра первыми в мире приступили к реализации этой научной идеи, автором которой стал академик Юрий Кульчин. Разработка прошла первые испытания объединив научные силы не только ДВО РАН, но и вузов Приморья. Этот подводный робот кардинально изменит работу с морскими судами, поскольку позволит не помещать их для очистки в доки, а сделает это на рейде, прямо под водой.

Денис Саланин, директор Научно-образовательного центра судостроения ДВФУ: «У нас остается ряд сложных моментов, но не стоит концентрироваться именно на них, потому что все чаще поддерживаются разработки молодых ученых».

Передовой подход к работе — верный курс ДВО РАН и всех, кто сотрудничает с академическими учеными. Все чаще День российской науки становится поводом говорить о научных прорывах молодых специалистов, которые, в свою очередь, после окончания аспирантуры остаются работать здесь, привлекая к науке и тех, кто еще учится в школе.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]