Первый подземный каток открылся во Владивостоке (фото)

Жители района Толстого-Гоголя испытывают неудобства при пересечении оживленных улиц. Прокатиться на опасном аттракционе могут все желающие, оказавшиеся в этом районе города. Уже второй раз этой зимой подземный переход затапливают канализационные воды, да так что толщина ледового слоя достигает сантиметров двадцать, сообщают очевидцы.

Неделю назад рабочие уже откалывали наледь, однако, сделать это получилось с трудом. За это время вода вновь затопила пешеходный участок под Толстого.

Местные жители утверждают, что наземного перехода в этом районе нет, перейти оживленный участок дороги можно только спустившись под землю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]