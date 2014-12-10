Экологическая катастрофа на Второй речке. Пляж здесь, вот уже который год превращается в свалку снега, убранного с городских магистралей. Реагенты и тяжелые металлы, которые содержатся в нем отравляют грунт и акваторию Амурского залива.

Здесь могло бы быть красивое морское побережье. Однако вместо него в и без того экологически неблагополучном районе образовалась эта ужасная свалка. Такой пейзаж настораживает местных жителей. Свои наблюдения они неоднократно присылали на редакционный вотсап программы Вести Приморье.

Евгений: «Сам лично несколько раз видел, как какие-то непонятные грузовики там снег выгружали. Частники, видимо. Ну, что за люди? Ничего святого».

Милана: «Езжу мимо по два раза каждый день. После снегопадов там все снег сваливают. Частные грузовики небольшие в основном, и несколько раз видела машины наших муниципальных дорожных служб. Жаль, не успела фотографию сделать и номера записать».

Обеспокоенность людей понятна. Эти неприглядные кучи не только портят вид, но как не трудно догадаться — отравляют все вокруг.

Мария Нетребенко, корреспондент. «В этом году дорожные службы не жалеют реагентов при обработке улиц после снегопадов. Потом вся эта химия с дорог попадает сюда. А растаяв, коктейль из грязи, мусора и реагентов попадет в море».

А официальная площадка для складирования убранного снега, выбранная администрацией города, находится на улице Выселковой за контейнерным терминалом. Место тоже сомнительное, ведь расположена она на сопке, и весной грязные потоки просто хлынут ниже, туда где живут люди. Восстанавливать экологию после такого черного снега придется долго.

Владимир Раков, эколог. «Придется снимать верхний слой грунта, который будет загрязнен угольной пылью, тяжелыми металлами, нефтепродуктами. То есть загрязнен будет еще и грунт».

При этом никакой охраны и наблюдения ни на официальной площадке ни на несанкционированной-нет. Поэтому, можно сказать, что городской грунт и акватория Амурского залива загрязняются с молчаливого согласия ответственных структур. =Мария Нетребенко, Артур Наливкин, Вести- Приморье.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]