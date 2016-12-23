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Бетонная глыба упала на экскаватор во Владивостоке

Фото: Приморская краевая поисково-спасательная служба

Утром 9 февраля в 9.58 в оперативную службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС поступило сообщение от очевидца о том, что во Владивостоке в районе новостроек на улице Брестская на экскаватор упала бетонная глыба. Машинист экскаватора на момент происшествия находился в кабине, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Юлию Козицкую, представителя пресс-службы ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Спасатели, приехав на место происшествия, извлекли человека из засыпанной камнями кабины экскаватора и передали медикам. По предварительной информации, у мужчины травмированы ноги. Причины происшествия устанавливаются.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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