Роботы-нарушители задержаны в Приморье

2700 контрафактных роботов-трансформеров «BIONICLE» задержали находкинские таможенники в порту Восточном. Контейнер с роботами, маркированными товарным знаком «BIONICLE», был ввезен московской фирмой из Китая. На запрос таможни представитель правообладателя товарного знака «BIONICLE» сообщил, что фирма-экспортер не получала разрешение на его использование и оценил ущерб в 1,3 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Игрушки с признаками подделки арестованы. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.10 КоАП. По завершении расследования дело будет передано в суд. После решения суда поддельный товар будет передан в Росимущество, которое примет решение о его дальнейшей судьбе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]