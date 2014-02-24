Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:38
  0

Роботы-нарушители задержаны в Приморье

Роботы-нарушители задержаны в Приморье

Фото: Находкинская таможня

2700 контрафактных роботов-трансформеров «BIONICLE» задержали находкинские таможенники в порту Восточном. Контейнер с роботами, маркированными товарным знаком «BIONICLE», был ввезен московской фирмой из Китая. На запрос таможни представитель правообладателя товарного знака «BIONICLE» сообщил, что фирма-экспортер не получала разрешение на его использование и оценил ущерб в 1,3 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Наталью Сабадаш, пресс-секретаря Находкинской таможни.

Игрушки с признаками подделки арестованы. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.10 КоАП. По завершении расследования дело будет передано в суд. После решения суда поддельный товар будет передан в Росимущество, которое примет решение о его дальнейшей судьбе.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря