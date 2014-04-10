В Владивостоке пройдут предпраздничные ярмарки

Порядка 200 сельхозпроизводителей представят свою продукцию на главной предпраздничной ярмарке Приморья 17 февраля и 3 марта.

Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, сельскохозяйственные ярмарки развернутся на центральной площади Владивостока. «Приморцы смогу приобрести продукты к праздничному столу 17 февраля и 3 марта. Свою продукцию представят порядка 200 сельхозпроизводителей со всего края», — уточнили в ведомстве.

Напомним, традиционная сельскохозяйственная ярмарка на центральной площади Владивостока возобновит свою работу в апреле в прежнем режиме: по пятницам и субботам с 9:00 до 18:00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]