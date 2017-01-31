Анонс на 10 февраля

10 и 11 февраля во Владивостоке автомобилистов просят не парковаться на улице Русской, здесь начнутся подготовительные работы по восстановлению контактной троллейбусной сети.

10 февраля во Владивостоке в 12.00 в администрации города пройдет общественное обсуждение предложений жителей по обустройству общественных пространств, которые могут быть благоустроены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

10 февраля во Владивостоке в 14.00 в кампусе на о. Русский, научной библиотеке ДВФУ и библиотеке «БУК» стартует международная акция «Открытая лаборатория». Всех желающих приглашают проверить свои знания о том, как устроен окружающий мир и человек в нем.

С 10 по 15 февраля 100 бойцов студенческих отрядов из городов Владивосток и Большой Камень примут участие в социально-патриотической акции «Снежный десант» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Студенты встретятся с пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны, воспитанниками детских домов, учащимися школ, посетят реабилитационные центры, проведут спортивно-массовые и развлекательные мероприятия и выступят с творческими программами для жителей районов края.

10 февраля во Владивостоке в 14.00 на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ул. Гоголя, 41, ауд. 2903, вход со стороны театра «Андеграунд») пройдет занятие для дачников на тему: «Смородина: сорта, рекомендуемые для юга Приморья, защита от вредителей и болезней».

10 февраля во Владивостоке в 15.00 в городском Дворце детского творчества (Океанский проспект, 43) пройдет «Клуб выходного дня» для детей и родителей.

10 февраля в селе Калиновка Спасского района в 12.00 пройдет массовая лыжная гонка «Лыжня России-2018». Забеги состоятся на один, три, пять и 10 километров. Для представителей СМИ, бизнеса, власти, известных общественных и культурных деятелей будет проходить отдельный VIP-забег на километр.

10 февраля г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Северянка» Череповец. ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

10 февраля с. Калиновка, Спасский район. Всероссийский День зимних видов спорта, начало в 12.00.

10-11 февраля г. Владивосток, Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2). Чемпионат и Первенство Приморского края по айкидо. Начало в 10.00.

10-11 февраля г. Владивосток, спортзалы участвующих команд. Второй этап чемпионата г. Владивостока по баскетболу, сезон 2017-2018 гг.

10-11 февраля г. Владивосток, муниципальные хоккейные коробки. Зимний кубок г. Владивостока по хоккею «Хоккейная классика».

10-11 февраля г. Артем, ФОК (ул. Фрунзе, 32б). Чемпионат и Первенство ДВФО по сумо. Начало в 11.00.

10-11 февраля ледовая акватория озера Кугуки (Уссурийский ГО). Автоспорт. Открытый Чемпионат Приморского спорта по ралли 3-й категории, II этап.

10-11 февраля г. Спасск-Дальний. Первенство Приморского края по автомодельному спорту в классе кордовых моделей аэросаней.

10-12 февраля г. Арсеньев. Первенство Приморского края по хоккею с мячом, юноши 2003-2004 гг.р.

10 февраля — День зимних видов спорта в России.

10 февраля — День дипломатического работника в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]