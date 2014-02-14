В краевой столице пройдет митинг в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

15 февраля в 12 часов у памятника приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов (проспект 100-летия Владивостока, 103), пройдёт памятный митинг. Он будет посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Как сообщили в администрации Владивостока, в мероприятии примут участие ветераны боевых действий, школьники, студенты, воспитанники военно-патриотических клубов и общественность. Память погибших почтят минутой молчания к памятнику возложат цветы и венки.

«Дата 15 февраля была выбрана неслучайно. 15 февраля 1989 года последние колонны советских войск покинули республику Афганистан.Так закончилась девятилетняя война, которая унесла жизни почти 15 тысяч советских солдат и офицеров, – сказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнёрства администрации Владивостока. – Ежегодно в этот день ветераны и общественность собираются у монумента приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов, чтобы почтить их память».

Принять участие в памятном митинге приглашаются все желающие жители и гости Владивостока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]