«Открытая лаборатория» приглашает проверить свои знания всех приморцев

Международная акция «Открытая лаборатория» стартует по всей стране 10 февраля. Всех желающих приглашают проверить свои знания о том, как устроен окружающий мир и человек в нем. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Открытая лаборатория или ЛАБА – это международная научно-просветительская акция по проверке научной грамотности. Она поможет вспомнить все: откуда произошел человек, как устроена природа и как работает техника. Участникам предлагают проверить, как ваша картина мира связана с его реальным устройством.

По словам организаторов, стать «лаборантом» - написать тест - может любой желающий.

10 февраля акция пройдет более чем в 20 странах мира и по всей России – Приморье также принимает ЛАБУ в научной библиотеке ДВФУ, библиотеке «БУК» и кампусе ДВФУ на острове Русский. Начало – одновременно на трех площадках в 14.00. Также написать лабораторную можно будет онлайн в течение 10 февраля на сайте акции.

Во время акции участники ответят на вопросы о базовых явлениях жизни из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии и механики.

Акция продлится полтора часа. За это время участники напишут «лабораторную», узнают свой результат и подробно разберут каждое задание с «завлабами» — ведущими учеными России и мира, а также популяризаторами науки. После «лабораторной» на каждой площадке состоится дополнительная программа: научные шоу, опыты и демонстрации, мастер-классы и экскурсии, а также фильмы от международного фестиваля актуального научного кино, а также «орфографический сюрприз» от проекта «Тотальный диктант».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]