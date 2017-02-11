Анонс на 11 февраля

11 февраля во Владивостоке, Дворец спорта «Юность» (ул. Океанский проспект, 43) - открытое лично-командное первенство г. Владивостока по самбо среди обучающихся (юноши) муниципальных образовательных учреждений (2004 г.р.).

11 февраля в 15.00 во Владивостоке, КСК «Фетисов Арена». МХК «Тайфун» Владивосток – МХК «Красной Армия» Москва. Регулярный Чемпионат МХК сезона 2017-18.

11 февраля во Владивостоке, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Северянка» Череповец. Высшая лига «А» чемпионата России по волейболу среди женских команд, сезон 2017/18.

10-11 февраля с 9.30 до 13.00 во Владивостоке на улице Русской на участке от дома № 76 до дома № 57-б будут вестись подготовительные к восстановлению контактной сети троллейбуса маршрута № 11 работы. Просьба к автомобилистам не парковать транспортные средства в период выполнения данных работ на указанном участке.

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке.

11 февраля - Всемирный день больного.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]