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В выходные автомобилистов просят не парковаться на улице Русской во Владивостоке

В выходные автомобилистов просят не парковаться на улице Русской во Владивостоке

Фото: tsn24.ru

10 и 11 февраля автомобилистов просят не парковаться на улице Русской, здесь начнутся подготовительные работы по восстановлению контактной троллейбусной сети. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во Владивостоке в ближайшие выходные — 10 и 11 февраля — с 9.30 до 13.00 на улице Русской на участке от дома № 76 до дома № 57-б будут вестись подготовительные работы к восстановлению контактной сети троллейбуса маршрута № 11.

Специалисты просят автомобилистов не парковать транспортные средства в период выполнения данных работ на указанном участке.

После завершения всех наладочных работ здесь приступят к восстановлению троллейбусного маршрута № 11.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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