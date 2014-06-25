В выходные автомобилистов просят не парковаться на улице Русской во Владивостоке
10 и 11 февраля автомобилистов просят не парковаться на улице Русской, здесь начнутся подготовительные работы по восстановлению контактной троллейбусной сети. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Во Владивостоке в ближайшие выходные — 10 и 11 февраля — с 9.30 до 13.00 на улице Русской на участке от дома № 76 до дома № 57-б будут вестись подготовительные работы к восстановлению контактной сети троллейбуса маршрута № 11.
Специалисты просят автомобилистов не парковать транспортные средства в период выполнения данных работ на указанном участке.
После завершения всех наладочных работ здесь приступят к восстановлению троллейбусного маршрута № 11.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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