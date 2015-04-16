Новый катер вышел на маршрут Дунай–Путятин

Перевозить людей морем из поселка Дунай на остров Путятин начали катером на воздушной подушке.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, в начале февраля в связи с образованием ледовых заторов в заливе Стрелок администрацией ЗАТО Фокино было принято решение приостановить прибрежное морское пассажирское сообщение на маршруте Дунай–Путятин.

«Эксплуатировать самоходный плашкоут «Путятин», который традиционно используется на этом маршруте, в таких условиях сложно. Муниципальные власти обратились к нам за содействием в восстановлении транспортного сообщения с островом, на котором проживают около 800 человек», – отметил начальник отдела морского, железнодорожного и авиационного транспорта Григорий Плотницкий.

Руководство профильного департамента Администрации Приморья провело переговоры с представителем компании, которая в настоящее время осуществляет морские перевозки как на краевых, так и на внутримуниципальных маршрутах.

До наступления благоприятных погодных условий вместо грузовой баржи на маршрут выйдет 9-местный катер на воздушной подушке. Это судно перевозчик запустил уже 9 февраля с частотой четыре рейса в день.

По информации департамента, ежегодно на маршруте Дунай–остров Путятин перевозится более 40 тысяч пассажиров.

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Напомним, жители Путятина попали в ледовый плен в конце января 2017 года.

За время блокады на острове случилась беда: сгорел дом, в огне погибли два человека.

Люди пешком ходили на материк и обратно — по льду. Возвращаться из роддома домой на остров с новорожденным ребенком пришлось молодой роженице. С ребенком на руках она, на свой страх и риск, перешла замерзший залив.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]