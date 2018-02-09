Сегодня в Приморье стартует первый в истории края фестиваль хоккея

С 9 по 11 февраля во Владивостоке пройдет первый в истории Приморский фестиваль хоккея. Приморский фестиваль хоккея соединит игроков МХЛ и КХЛ.

Сегодня стартуют первые игры в рамках фестиваля с «Кубка Адмирала». А вечером в 19.00 «моряки» выйдут на лед против гостей из Южно-Сахалинска – «Сахалин». И этот матч станет по своему уникальным, ведь состав «Адмирала» дополнится игроками молодежного клуба «Тайфун». Вместе с командой КХЛ на лед выйдут хоккеисты МХЛ: Алексей Сгибнев, Сергей Гончарук, Руслан Гейдаров, Глеб Зайцев, Константин Калинин.

Игра пройдет 9 февраля на «Фетисов Арене» в 19.00. Вход свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]