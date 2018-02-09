Сегодня в Приморье стартует первый в истории края фестиваль хоккея
С 9 по 11 февраля во Владивостоке пройдет первый в истории Приморский фестиваль хоккея. Приморский фестиваль хоккея соединит игроков МХЛ и КХЛ.
Сегодня стартуют первые игры в рамках фестиваля с «Кубка Адмирала». А вечером в 19.00 «моряки» выйдут на лед против гостей из Южно-Сахалинска – «Сахалин». И этот матч станет по своему уникальным, ведь состав «Адмирала» дополнится игроками молодежного клуба «Тайфун». Вместе с командой КХЛ на лед выйдут хоккеисты МХЛ: Алексей Сгибнев, Сергей Гончарук, Руслан Гейдаров, Глеб Зайцев, Константин Калинин.
Игра пройдет 9 февраля на «Фетисов Арене» в 19.00. Вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
08.02.2018 Анонс на 9 февраля
-
06.02.2018 В Приморье впервые в истории края пройдет фестиваль хоккея
-
17.10.2017 Анонс на 18 октября
-
21.02.2017 Хоккеисты приморского «Адмирала» начинают битву за Кубок Гагарина
-
02.02.2017 Хоккеисты владивостокского «Адмирала» попали в состав олимпийской сборной
-
21.10.2016 Легендарный хоккеист Владислав Третьяк впервые посетит Приморье
Добавить комментарий