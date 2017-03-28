Во Владивостоке пройдет общественное обсуждение благоустройства территорий
10 февраля в 12.00 в администрации Владивостока пройдет общественное обсуждение предложений жителей по обустройству общественных пространств, которые могут быть благоустроены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В список вошли 79 проинвентаризированных общественных территорий, а также ряд территорий, предложенных неравнодушными горожанами. Принять участие в обсуждении могут все желающие.
Скверы, аллеи, пешеходные тропы и другие общественные пространства Владивостока, которые могут быть реконструированы уже в этом году, обсудят представители общественности.
10 февраля в актовом зале мэрии (Океанский проспект, 20) пройдет общественное обсуждение благоустройства общественных территорий Владивостока. На него приглашаются все желающие, вход свободный.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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