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Во Владивостоке пройдет общественное обсуждение благоустройства территорий

Во Владивостоке пройдет общественное обсуждение благоустройства территорий

10 февраля в 12.00 в администрации Владивостока пройдет общественное обсуждение предложений жителей по обустройству общественных пространств, которые могут быть благоустроены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В список вошли 79 проинвентаризированных общественных территорий, а также ряд территорий, предложенных неравнодушными горожанами. Принять участие в обсуждении могут все желающие.

Скверы, аллеи, пешеходные тропы и другие общественные пространства Владивостока, которые могут быть реконструированы уже в этом году, обсудят представители общественности.

10 февраля в актовом зале мэрии (Океанский проспект, 20) пройдет общественное обсуждение благоустройства общественных территорий Владивостока. На него приглашаются все желающие, вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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