«Снежный десант РСО» высадится в Приморье
С 10 по 15 февраля 2018 года 100 бойцов студенческих отрядов из городов Владивосток и Большой Камень примут участие в социально-патриотической акции «Снежный десант» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».
Студенты встретятся с пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны, воспитанниками детских домов, учащимися школ, посетят реабилитационные центры, проведут спортивно-массовые и развлекательные мероприятия и выступят с творческими программами для жителей районов края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на организаторов — молодежную общероссийскую общественную организацию «Российские Студенческие Отряды».
Чугуевский муниципальный район посетит отряд снежного десанта «Гризли» в составе 17 человек. В рамках акции в Чугуевском муниципалитете пройдет:
10 февраля — прибытие студентов в с. Чугуевка, размещение студентов в спортивном комплексе «Олимп», проведение вечернего мероприятия
11 февраля — с. Чугуевка — совместная работа с волонтёрами по адресам у ветеранов, проведение мероприятий в детском доме, развлекательна программа в Доме культуры
Выезд в Бреевский район, размещение бойцов на базе отдыха «Тополево»
12 февраля и 13 февраля — Бреевский район
Посещение населённых пунктов: с. Верхняя Бреевка, с. Архиповка, с. Ясное, организация и работа со школьниками и ветеранами
13 февраля — возвращение в с. Чугуевка
14 февраля — выезд в Кокшаровский район, работа со школьниками и ветеранами в селах: Кокшаровка, Саратовка, Самараровка
15 февраля — возвращение в с. Чугуевка
16 февраля — отправление бойцов «Снежного десанта» во Владивосток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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