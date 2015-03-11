«Снежный десант РСО» высадится в Приморье

С 10 по 15 февраля 2018 года 100 бойцов студенческих отрядов из городов Владивосток и Большой Камень примут участие в социально-патриотической акции «Снежный десант» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО».

Студенты встретятся с пенсионерами и ветеранами Великой Отечественной войны, воспитанниками детских домов, учащимися школ, посетят реабилитационные центры, проведут спортивно-массовые и развлекательные мероприятия и выступят с творческими программами для жителей районов края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на организаторов — молодежную общероссийскую общественную организацию «Российские Студенческие Отряды».

Чугуевский муниципальный район посетит отряд снежного десанта «Гризли» в составе 17 человек. В рамках акции в Чугуевском муниципалитете пройдет:

10 февраля — прибытие студентов в с. Чугуевка, размещение студентов в спортивном комплексе «Олимп», проведение вечернего мероприятия

11 февраля — с. Чугуевка — совместная работа с волонтёрами по адресам у ветеранов, проведение мероприятий в детском доме, развлекательна программа в Доме культуры

Выезд в Бреевский район, размещение бойцов на базе отдыха «Тополево»

12 февраля и 13 февраля — Бреевский район

Посещение населённых пунктов: с. Верхняя Бреевка, с. Архиповка, с. Ясное, организация и работа со школьниками и ветеранами

13 февраля — возвращение в с. Чугуевка

14 февраля — выезд в Кокшаровский район, работа со школьниками и ветеранами в селах: Кокшаровка, Саратовка, Самараровка

15 февраля — возвращение в с. Чугуевка

16 февраля — отправление бойцов «Снежного десанта» во Владивосток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]