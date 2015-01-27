Музей-усадьба середины 19-го века открылся в Приморье на средства президентского гранта
Проект «Переселенцы» в Находке реализует молодёжная краеведческая общественная организация «Клио», получившая поддержку Фонда президентских грантов в прошлом году.
Как сообщили в администрации края, экспозиция создана в Доме детского и юношеского туризма и экскурсий в Находкинском городском округе. На средства гранта здесь была произведена реконструкция интерьера небольшой крестьянской избы и оформлена выставка предметов быта того времени. Первыми посетителями выставки и гостями крестьянской избы стали учащиеся школ.
В программу экскурсии входит лекция об истории переселения на Дальний Восток, об основателях деревни Американки. Посетители могут осмотреть старинные предметы: прялку, угольные утюги, рубель, художественное литьё из чугуна.
Реконструкция интерьера крестьянской избы является первым этапом реализации проекта «Переселенцы». В конце этого года экспонаты выставки станут частью интерьера целой усадьбы переселенцев, создание которой начнётся уже весной этого года на территории исторического парка «Пограничная площадь». Здесь появится крестьянская изба с мастерской, баней, птичником и другими хозяйственными постройками.
Собирать экспонаты планируют в деревнях и посёлках близлежащих районов. Новоделы - керамическая посуда, инструменты, мебель – могут быть созданы в действующих гончарной и кузнечной мастерских «Пограничной площади» по старинным образцам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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